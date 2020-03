Napoli, Demme al centro di tutto: sarà il tedesco la chiave anti Barcellona

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha deciso di far ricoprire a Demme un ruolo fondamentale in vista del Barcellona. L'idea è quella di mettere il tedesco al centro del gioco, al centro della ragnatela che all'andata ha imbrigliato anche Messi. Il nuovo acquisto degli azzurri si è già ampiamente calato in questo ruolo e dovrà essere bravo anche a ispirare Fabian Ruiz e Zielinski, ovvero coloro che dovranno dare l'ultimo passaggio per accendere le punte ed arrivare al gol fondamentale per passare il turno.