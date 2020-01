Il Napoli continua a cercare un rinforzo per il centrocampo e non c'è solo Stanislav Lobotka (una trattativa che si sta rivelando molto complicata) nei pensieri del club campano. Il nome nuovo, infatti, è quello di Diego Demme, centrocampista del Lipsia: come riporta Sky Sport, ci sarebbero stati oggi i primi contatti tra le due società. Il Napoli avrebbe offerto circa 15-16 milioni ai tedeschi per il classe 1991. Demme, qualche anno fa, aveva dichiarato di ammirare molto Rino Gattuso; in più, il suo nome prende ispirazione da Diego Maradona, l'idolo di suo padre.