Napoli, Demme: "C'è concorrenza a centrocampo, ma sono felice e do il massimo quando gioco"

vedi letture

Diego Demme, centrocampista del Napoli, dopo il successo ottenuto in Croazia col Rijeka è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sono molto contento per il gol. Era difficile oggi, sono contento che abbiamo vinto. Nella prima mezzora eravamo messi male, poi però abbiamo fatto meglio e nella ripresa abbiamo giocato bene. Vogliamo vincere anche la prossima in casa e puntiamo a superare il turno. Concorrenza? Siamo tanti calciatori a centrocampo, ma sono contento quando gioco. Do sempre il massimo".