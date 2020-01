È sempre più vicino l'annuncio di Diego Demme come primo rinforzo del Napoli di Gennaro Gattuso. Il centrocampista, arrivato ieri sera a Roma con un volo da Francoforte, questa mattina ha infatti sostenuto i test di routine a Villa Stuart e da pochi minuti ha raggiunto Napoli: il giocatore, rivela TvLuna, non sarà disponibile per la sfida alla Lazio di sabato comunque. È infatti in attesa di sistemare le pratiche burocratiche (contratto e non solo).