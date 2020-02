© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista a Sky Sport, Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha parlato anche del suo arrivo in Serie A: "È sempre stato un sogno venire in Italia. Il Napoli è un grandissimo club, sono molto felice di essere qui, anche per mio padre e la mia famiglia. Il San Paolo, quand'è pieno, è spettacolare. Qui ci sono tanti calciatori con grande qualità. Insigne e Zielinski hanno grande tecnica. Sono tutti bravissimi ragazzi".

Come sono state le prime uscite con la maglia azzurra?

"L'inizio è stato molto bello per me. Abbiamo vinto tre partite consecutive, ora dobbiamo continuare a lavorare, poi vedremo".

Tra poco ci saranno le sfide contro il Barcellona.

"È una grandissima squadra. Ora ho giocato contro Cristiano Ronaldo, poi giocherò con Messi".