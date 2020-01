Prima chiamata ed inevitabile scelta del numero di maglia: Diego Demme è stato convocato per la sfida al Perugia in Coppa Italia e in questa occasioni la società ha svelato ufficialmente anche che numero di maglia indosserà il centrocampista tedesco proveniente dal Lipsia. Per il classe 1991 divisa numero 4 nella sua nuova avventura azzurra, abbandonando dunque il 31 che indossava in Germania. L'ultimo ad indossarlo, nel 2016/17, è stato Emanuele Giaccherini.