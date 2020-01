Oggi Gattuso compie 41 anni e il Napoli come regalo gli ha portato da Lipsia il suo clone tedesco: Diego Demme, 28 anni, mediano fisico e di grande carattere, proprio quello di cui ha bisogno il tecnico per sistemare la squadra con il 4-3-3. Del resto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il primo obiettivo di De Laurentiis e Giuntoli era sempre stato lui, condiviso con Gattuso che lo voleva già al Milan.

Retroscena (in calabrese) - In questo senso - riporta il quotidiano - il colloquio telefonico fra il tecnico e il giocatore di cui è sempre stato l'idolo ha cancellato ogni minimo dubbio sul fatto che fosse il profilo giusto. Il ragazzo è motivatissimo nel venire a Napoli e parla già un buon italiano, oltre a capirlo perfettamente. Questo favorirà il suo inserimento. Addirittura Rino e Diego hanno scambiato qualche battuta in calabrese. Insomma, la sintonia fra i due è già un dato di fatto.