Dopo quasi sei anni al Lipsia, Diego Demme passa al Napoli. Adesso è anche ufficiale. L'ex capitano del club tedesco ci ha tenuto a salutare i suoi vecchi tifosi e compagni di squadra dopo il bellissimo percorso fatto insieme: "Sei anni ricchi di momenti indimenticabili. Dalla terza serie alla Champions League. Voglio ringraziare tutti per il supporto, sarete sempre parte di me, Ora il viaggio continua per me... Grazie per tutto, il tuo Diego", il post pubblicato dal centrocampista in tedesco sui social.