Napoli, Demme: "Saremo all'altezza del Barça. Stiamo andando meglio del Milan"

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club: "Sto molto bene, mi sono trovato subito bene in città e con la squadra, al di là del periodo della quarantena che è stato un po' faticoso, come per tutti. Sono molto contento del percorso della squadra. In questo momento giochiamo un ottimo calcio, ci esprimiamo al meglio. Speriamo di continuare così".

Finito il campionato ci sarà la Champions, crede nel passaggio del turno?

"Nella partita d'andata abbiamo fatto vedere di poter essere all'altezza del Barcellona. Tutto è possibile contro qualsiasi avversario, anche se il Barça è una squadra che non ha bisogno di presentazioni".

Il rapporto con Gaattuso è stato buono fin da subito?

"Sono stato qui a dicembre scorso con un amico e mia moglie per visitare la città e non per il calcio. Nel primo incontro con Gattuso sono stato molto bene e anche adesso sto benissimo".

Cosa pensa della prossima sfida contro il Milan?

"E' una squadra che conosco bene. L'andamento del Napoli in questo momento è migliore. Sicuramente proveremo a fare un'ottima partita cercando di portare a casa i tre punti".

Lei è stato allenato da Rangnick, che potrebbe essere il prossimo tecnico del Milan: cosa può portare ai rossoneri?

"Potrebbe portare tante novità. E' un perfezionista, cerca di tirare sempre fuori il meglio dai calciatori. E' convinto che se riesci a perfezionare ogni parte della vita quotidiana uscirà anche il risultato migliore. Al Lipsia ha fatto grandi risultati e potrebbe fare lo stesso anche al Milan".

Pensa che il prossimo anno la squadra possa lottare per lo scudetto?

"In questo momento sono felice di quanto fatto in Coppa Italia. Secondo me adesso c'è un percorso importante davanti in campionato e Champions League. Ci sono tutte le carte in regola per iniziare bene l'anno prossimo, ma dirlo adesso sarebbe prematuro".

E' vero che suo padre ha scelto il nome Diego perché innamorato di Maradona?

"Sì, è un gran tifoso di Maradona".

Quali sono le differenze principali tra l'Italia e la Germania?

"La qualità di vita a Napoli, col mare e tutti i posti fantastici che ci sono, con il cibo che offre la città, non ha paragoni. La ciliegina sulla torta è il fatto che la gente quando vinci ti porta alle stelle, c'è tanto calore".

Anche per questo ha deciso di far nascere sua figlia a Napoli e non in Germania?

"Anche per questo. Per il passaporto è meglio nascere a Napoli che in una piccola città della Germania".