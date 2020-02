vedi letture

Napoli, Demme: "Siamo più squadra, pensiamo ai 40 punti. Barça? No, testa al Brescia"

Diego Demme, centrocampista del Napoli, dopo la vittoria sul campo del Cagliari è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Siamo molto contenti per la vittoria, adesso abbiamo 33 punti. Vogliamo fare i 40 punti, poi vedremo cosa fare, se riusciremo ad arrivare in Europa. Barcellona? No, pensiamo prima al Brescia e poi al Barcellona. Qui era una partita difficile, il Cagliari è una buona squadra. Ma noi ora giochiamo sempre tutti insieme, anche in fase difensiva, continuiamo così. Se siamo un po' più squadra? Sì, credo di sì".