Napoli, Demme: "Un onore che Gattuso abbia fiducia in me. Lui e Pirlo i miei idoli"

vedi letture

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni della Bild. Queste le sue parole: "La prima al San Paolo è stata commovente. Ricordo ancora l’atmosfera nella gara con il Barcellona, era incredibile. Se ci penso ho ancora la pelle d’oca, per me è stato un sogno".

Che rapporto ha con Gattuso?

"Mi ha subito lanciato in campo e le cose sono andate per il meglio. Per me è un onore che abbia avuto fiducia in me, con Pirlo è sempre stato il mio modello. Il fatto che mi abbia voluto al Napoli è bello, la cosa positiva è che la sua idea di calcio sia simile a quella di Nagelsmann, puntano molto sul possesso palla".

Come è il suo rapporto con i tifosi?

"A Lipsia in strada mi fermavano giusto per qualche selfie, a Napoli invece sono sempre stato riconosciuto e nella prima settimana quasi non potevo andare al supermercato. Qui sono pazzi per il calcio, anche mentre ero in fila alla cassa alcune persone volevano fare delle foto con me”.