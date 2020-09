Napoli, Denayer idea per il post-Koulibaly: il giustiziere del City fenomenale nel gioco aereo

Sfumato il sogno Lionel Messi, il Manchester City è pronto a regalare a Guardiola un difensore di esperienza e qualità per riprendersi lo scettro in Premier League e inseguire il sogno Champions. L'obiettivo numero uno, e ormai non è mistero, è Kalidou Koulibaly. L'avventura del senegalese a Napoli sembra essere ai titoli di coda e i campani stanno valutando i possibili sostituti: l'obiettivo principale è Sokratis Papastathopoulos, ma da ieri si sta facendo con insistenza anche il nome di Jason Denayer , belga classe 1995 in forza al Lione.