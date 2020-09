Napoli, Denayer nuova alternativa per la difesa: il capitano del Lione costa 12 milioni

Denayer è l'ultimo obiettivo del Napoli per l'eventuale sostituzione di Koulibaly. Il capitano del Lione ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare la Francia per una cifra di circa 12 milioni di euro. Per gli azzurri il principale obiettivo resta Sokratis Papastathopoulos anche se l'alternativa belga non è assolutamente da scartare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.