Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, all'intervallo del match del San Paolo col Perugia (risultato parziale: 2-0), è intervenuto da bordocampo ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo fatto bene ma non dobbiamo fermarci, bisogna continuare così, continuare a giocare perché partite facili non ci sono. Manca il secondo tempo e bisogna far bene".

Secondo voi non c'era il rigore per il Perugia, avete protestato tanto. "Dal campo sembrava di no, ma se l'arbitro ha deciso così va bene. Ospina ha fatto una gran parata, siamo contenti, ora vogliamo affrontare il secondo tempo nel migliore dei modi".