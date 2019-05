© foto di Federico De Luca

Giovanni Di Lorenzo, laterale destro dell'Empoli, è da tempo nel mirino del Napoli. Ospite di Radio Kiss Kiss il presidente del club toscano Fabrizio Corsi fa il punto della situazione: "C'è questo interessamento del Napoli, un contatto giornaliero tra Giuntoli e Accardi, il mio direttore. La cosa può indirizzarsi verso la buona riuscita dell'operazione, ma nel calcio nulla è scritto. Annuncio? Non lo so, ma so che ci sono contatti frequenti".