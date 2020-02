vedi letture

Napoli, Di Lorenzo: "Dobbiamo crescere in continuità. Obiettivo Europeo"

Giovanni Di Lorenzo, laterale difensivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la vittoria di due giorni fa in Coppa Italia contro l'Inter di Antonio Conte: “Siamo contenti che si è riacceso l'entusiasmo in città. Quando i tifosi ci sono si sentono. Per noi è importante l’apporto dei tifosi, sta a noi ricambiare. Abbiamo sofferto ma siamo rimasti sempre squadra. Ora c’è il secondo round, ma siamo contenti di aver vinto la prima partita”.

L'ex Empoli ha poi commentato il rendimento altalenante della formazione partenopea in questa stagione: "Quest'anno è mancata un po’ di continuità, quando dovevamo vincere abbiamo steccato. Ma ora vogliamo recuperare anche in campionato".

Spazio alla sfida di campionato contro il Cagliari: "E' una trasferta difficile perché il Cagliari sta facendo un bel campionato, anche se è calato. Dobbiamo dare continuità di prestazioni per ricominciare a correre anche in campionato".

Obiettivo Europeo: "E' un obiettivo importantissimo per me, ma passa attraverso le prestazioni che farò qui al Napoli. Sarebbe un sogno andare all'Europeo. Ci sono tanti calciatori che lottano per questo posto, sta a me dare il massimo per convincere Mancini a chiamarmi".

Di Lorenzo, infine, ha parlato della sfida di Champions League contro il Barcellona che attende il Napoli: "Sarà una sfida bellissima. Sfidare Messi sarà un'emozione forte. Quest'anno sto vivendo delle bellissime esperienze. Una volta sul campo, dovrò essere bravo a concentrarmi sulla partita. Sarà bellissimo affrontare Messi, com'è stato bellissimo affrontare tanti campioni in Champions League. Uno deve cercare di fare la propria partita, rimanendo concentrati".