Napoli-Di Lorenzo, domani visite mediche. Andreazzoli: "E' pronto"

Ci saranno domani le visite mediche di Giovanni Di Lorenzo, terzino che ha trovato l'accordo per il trasferimento dall'Empoli al Napoli. Un salto di qualità approvato anche dall'allenatore della squadra toscana Aurelio Andreazzoli, che quest'oggi è stato intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Con lui ho passato la stagione della B e questa. Lo sento un po’ come un figlio, l’ho visto crescere in maniera esponenziale. Sempre presente e sempre senza avere bisogno di stimoli. E' un gran lavoratore ed ha grandi qualità morali. Se è pronto per Napoli? Credo non ci siano dubbi - ha spiegato il tecnico -. Forse potevano esserci l’anno scorso ma ha sostenuto alla grande il confronto con i giocatori di Serie A. Il ragazzo moralmente è a posto e non credo sia condizionabile mentalmente. Credo sia molto più facile giocare e mettersi in evidenza con il Napoli che non con l’Empoli".