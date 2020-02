vedi letture

Napoli, Di Lorenzo: "E' stato un peccato aver subito il pareggio nel nostro unico errore"

"E' stato un peccato aver subito il pareggio nel nostro unico errore". Parla così Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, dopo la sfida del San Paolo contro il Barcellona: "Era una partita difficile, lo sapevamo, ma siamo stati capaci di interpretarla al meglio, proprio come volevamo. La prestazione è stata buonissima da parte di tutta la squadra. Abbiamo dimostrato di poter essere all'altezza anche di un grande avversario come il Barcellona. Li abbiamo contenuti, siamo riusciti a ripartire e a segnare. Potevamo ancora andar dentro e segnare in un paio di occasioni. Avremmo probabilmente meritato di vincere nel complesso. Nulla è deciso, al ritorno ci giocheremo le nostre possibilità perché la qualificazione resta aperta e abbiamo consapevolezza di poter dire la nostra anche in Spagna", le parole riportate dal sito ufficiale del club azzurro.