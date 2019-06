© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È ufficiale l'acquisto di Giovanni Di Lorenzo da parte del Napoli. L'ormai ex terzino dell'Empoli, attraverso il sito ufficiale del club partenopeo, ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore azzurro: "Sono felice di questa mia nuova avventura in un Club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l'ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro".