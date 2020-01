Napoli, Di Lorenzo: "Ringrazio Ancelotti. Ora a disposizione di Gattuso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo è stato intervistato da Sky: "Ci siamo messi subito a disposizione di mister Gattuso per imparare i suoi schemi e mettere in atto quello che ci chiede. Stiamo lavorando bene, dobbiamo recuperare i punti persi in campionato. Io ho sempre cercato di dare il meglio, Ancelotti mi ha dato fiducia fin da subito e lo ringrazio, non era facile dare fiducia ad un ragazzo arrivato da una squadra retrocessa. Dispiace per come è andata, ma dobbiamo andare avanti. Ci siamo messi a disposizione di Gattuso e siamo pronti per questo 2020".