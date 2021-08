Napoli, dialogo off con Insigne e nessuna offerta da altri club: il capitano resta in scadenza

vedi letture

Il destino di Lorenzo Insigne è segnato: giocherà questa stagione con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Dal Napoli non è arrivata alcuna offerta per un rinnovo, neanche una chiacchierata, zero assoluto. Il dialogo con Aurelio De Laurentiis è completamente muto. E il suo agente non ha portato a Castel Volturno neanche proposte da altri club, nonostante le abbia cercate. D'altronde, potendosi svincolare a parametro zero, nessun'altra società ha voluto mettere sul piatto soldi freschi per il capitano azzurro. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.