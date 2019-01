© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'intervallo il Napoli è in vantaggio 2-0 contro la Lazio. Dopo il duplice fischio Amadou Diawara, centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che sarebbe stato difficile e per questo dal primo minuto siamo stati cattivi. Abbiamo interpretato bene la partita, meritiamo di essere sul 2-0. Non dobbiamo mollare mai e mettere più benzina nelle gambe per continuare a giocare come nel primo tempo".