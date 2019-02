Napoli, Diawara; "Hamsik un esempio per tutti, difficile dimenticarlo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le parole di Amadou Diawara, intervenuto nel pre partita ai microfoni di Sky Sport: "L'Europa League è una competizione importante, uno dei nostro obiettivi. Sarà una gara difficile, siamo fuori casa e loro sono una buona squadra. Noi non dobbiamo sbagliare. Hamsik? Non è facile dimenticare il capitano, è stato un esempio per tutti nello spogliatoio, io ed i compagni gli auguriamo il meglio per la sua carriera e la tua famiglia. Il mio problema non era Marek ma altro, io cerco di allenarmi bene. Cosa mi piace di Hamsik? La visione di gioco, l'intelligenza e la tranquillità in campo".