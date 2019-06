Napoli, Diawara in partenza: ipotesi Hertha o Premier League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amadou Diawara è pronto a salutare il Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club partenopeo non vuole infatti cominciare la stagione con un calciatore che ha il contratto fino al 2021 e che dunque tra due estati potrebbe partire a zero e per questo sta cercando una sistemazione per l'ex Bologna.

Piste estere - Sulle sue tracce ci sono diversi club stranieri, a cominciare dall'Hertha Berlino, anche se la pista Premier League potrebbe essere la preferita dal calciatore.