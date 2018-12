© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Amadou Diawara è tra gli indiziati a salutare Napoli a gennaio, visto lo scarso impiego riservatogli dall'allenatore Carlo Ancelotti. Radio Marte informa che l'entourage del centrocampista ex Bologna lo sta proponendo a varie società, ma la dirigenza azzurra continua a sparare alto: 40 milioni di euro. Tuttavia, di fronte una proposta di 30 milioni, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe accettare. Sulle tracce di Diawara ci sono un paio di club inglesi ma il ragazzo piace anche alla Fiorentina. Il club gigliato potrebbe offrire un prestito per sei mesi, ma sia il Napoli che Diawara sembrano prendere in considerazione soltanto una cessione a titolo definitivo.