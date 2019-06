© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue la corsa contro il tempo per chiudere il trasferimento di Kostas Manolas al Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbero complicazioni nell’operazione in quando non si riuscirebbe a trovare un punto di incontro fra il club partenopeo e il difensore greco su alcune clausole del contratto. Le parti sono sempre in contatto e si prova ad andare avanti