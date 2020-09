Napoli, difficoltà per arrivare a Vecino: le alternative sono Duncan o Midtsjo

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno il Napoli continua a seguire con interesse Matias Vecino per rinforzare il centrocampo ma l'Inter chiede 18 milioni per l'obbligo di riscatto contro i 10 per il diritto proposti dagli azzurri. Un'alternativa potrebbe essere Alfred Duncan in prestito dalla Fiorentina in caso di acquisto di Torreira da parte dei viola. Altra idea è quella che porta a Midtsjo dell'AZ Alkmaar per il quale però, servirebbe un investimento da almeno 8-9 milioni di euro.