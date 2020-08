Napoli, distanza di 5 milioni per arrivare a Veretout ma Giuntoli è pronto al rilancio

Sono 5 i milioni di euro che separano domanda e offerta tra Napoli e Roma per Jordan Veretout. Il club di proprietà di Friedkin valuta il francese non meno di 30 milioni di euro, mentre Giuntoli, tornato alla carica dopo qualche giorno di riflessione, non si è spinto oltre a una proposta da 25. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti, visto che Gattuso ha espressamente richiesto l'ex viola per la mediana. Scelta che starebbe spingendo Demme a chiedere la cessione.