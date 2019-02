Napoli, divario enorme: tre gol a Zurigo e qualificazione già chiusa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli inizia col piede giusto l'avventura in Europa League, unico vero obiettivo degli azzurri da qui al termine della stagione. Nel giorno dell'annuncio dell'addio di Marek Hamsik, gli azzurri passano al Letzigrund Stadion rifilando un netto 3-1 allo Zurigo e ipotecando il passaggio del turno agli ottavi. La squadra di Ancelotti non sottovaluta l'avversario e quindi emerge una netta differenza di valori in campo che porta gli azzurri a ritrovare con semplicità gol e vittoria esterna dopo le ultime quattro gare in trasferta - tra campionato e Coppa Italia - chiuse senza gol e senza vittorie.

A spezzare il digiuno esterno, che durava dalla punizione di Milik del 16 dicembre a Cagliari, è Lorenzo Insigne alla prima gara ufficiale da capitano azzurro, sfruttando un assist solo da spingere di Milik dopo un pasticcio del portiere sulla pressione alta. Col passare dei minuti cala l'aggressività della squadra di casa e si evidenzia ulteriormente la differenza di valori in campo col raddoppio firmato Callejon - su assist di un Malcuit ancora tra i migliori in campo - per il raddoppio in appena 20'. Non mancano tanti errori sotto porta - una consuetudine nell'ultimo periodo - ma ad un quarto d'ora arriva il terzo gol esterno che chiude i giochi con una grande giocata di Zielinski in un immaginario passaggio di consegne con Hamsik: il polacco parte esterno nel 4-4-2, ma si sta consacrando grazie ad una posizione in fase di possesso a tutti gli effetti da trequartista aggiunto al fianco di Insigne. Generoso il rigore che vale il 3-1 degli ospiti che però poi nel finale colpiscono anche una traversa, anche se pure gli azzurri allo scadere hanno la chance per arrotondare con Ounas solo contro il portiere. Indicazioni contrastanti per Ancelotti che su una fascia può contare su Malcuit in grande condizione, così come Hysaj visto a Firenze, mentre dall'altra ha Mario Rui ai box e Ghoulam a cui serve ancora tempo per tornare a pieno regime dopo l'infortunio. In mediana Fabian fa vedere le cose migliori in fase propositiva, ma - come sottolineato da Ancelotti - deve registrare ancora la fase passiva e l'intesa con Allan. Qualche acciacco per i due centrali, contati in attesa della crescita del rientrante Chiriches, mentre neanche in panchina Mertens per un fastidio muscolare che dovrebbe assorbire per il Torino.