Napoli, domani ampio turnover. Insigne verso l'esclusione

Carlo Ancelotti sta pensando a un ampio turnover in vista della sfida di domani contro l'Empoli valida per l'undicesima giornata di Serie A. L'allenatore del Napoli a centrocampo - rivela Sky - farà rifiatare Fabian, Hamsik e Allan con Zielinski, Rog e Diawara che giocheranno in un centrocampo a quattro in cui Callejon sarà l'unico calciatore confermato.

In difesa spazio a Malcuit e Maksimovic al posto di Hysaj e Raul Albiol, in attacco il grande assente dovrebbe essere Lorenzo Insigne: Mertens e Milik dovrebbero entrambi partire dal primo minuto.