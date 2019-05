© foto di Insidefoto/Image Sport

Potrebbe esserci domani un nuovo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, per cominciare a definire le strategie di mercato per la prossima stagione. Come riporta Il Mattino, il tecnico ha già espresso al presidente la volontà di non privarsi di Kalidou Koulibaly; per il resto, nessuno è indispensabile, nemmeno Allan e Insigne, che potrebbero partire in caso di offerta irrinunciabile. In entrata, gli obiettivi sono quelli noti: Pablo Fornals, Giovanni Di Lorenzo, Kieran Trippier, Theo Hernandez, Marcos Llorente e Hirving Lozano. Mertens e Callejon sono pronti a rinnovare, così come Milik, mentre Albiol potrebbe tornare in Spagna.

Sarri chiama Insigne e Hysaj? - Da Torino continuano a rincorrersi le voci di un possibile approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Voci che non escludono una lista della spesa napoletana da parte del tecnico toscano, che potrebbe puntare in primis Insigne e Hysaj.