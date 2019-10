Napoli, domani torna Insigne: guiderà l'attacco leggero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lorenzo Insigne tornerà titolare domani pomeriggio a Torino. E' destinato così a rientrare il caso, se così si può effettivamente chiamare, legato al capitano del Napoli, mandato in tribuna da Carlo Ancelotti nella trasferta di Genk dopo averlo visto poco brillante in allenamento. Una scelta che ha fatto discutere, considerando soprattutto che nella panchina corta della Champions il capitano ha lasciato il posto a Younes che finora è rimasto fuori dalle rotazioni, con le polemiche alimentate più che altro da persone vicine ad Insigne tramite social. Oltre ad una naturale irritazione per non aver giocato una gara di Champions, da parte di Insigne infatti non ci sarebbe stato altro. Smaltita già il giorno seguente, dopo un colloquio con Ancelotti a Castel Volturno utile a ridargli serenità.

Per la sfida delicatissima di Torino, dunque, Ancelotti si affiderà ad Insigne a sinistra e probabilmente ad un attacco composto dai piccoletti - Mertens e Lozano sono favoriti su Milik e Llorente - anche considerando le caratteristiche della difesa di Mazzarri, composta da giocatori di grande struttura che già l'anno scorso furono messi in difficoltà dalla rapidità dell'attacco azzurro. Per il resto i cambi sono obbligati considerando la squalifica di Koulibaly, l'assenza degli infortunati Mario Rui e Maksimovic e quindi una difesa sperimentale che potrebbe vedere Luperto con Manolas con Di Lorenzo e Ghoulam ai lati oppure Di Lorenzo - fresco di convocazione in nazionale - adattato al centro col greco e Malcuit a quel punto a destra.