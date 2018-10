Napoli, dominio e porta stregata: il pari al 90' non cancella la delusione

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la maledizione Roma al San Paolo. Il Napoli non batte i giallorossi in casa dal 2014 e stavolta persino un gol al 90' non riesce ad attenuare la delusione degli azzurri per una gara stregata, dominata ma costellata di errori sotto porta di ogni genere, che si chiude con dati impressionanti a testimoniare la superiorità dei partenopei: 62% di possesso, 17 angoli a 3, 26 tiri a 8 e 47 cross a 7 col paradosso di un pari arrivato solo in extremis, su una svirgolata di Callejon diventata assist per Mertens, decisivo ancora una volta dalla panchina, che ridimensiona la portata della beffa. Il Napoli da un lato vede la Juventus scappare di nuovo via a sei punti, ma dall'altro tiene la Roma - sulla carta una delle rivali più accreditate per l'alta classifica - a ben sette punti di distanza nonostante un calendario finora difficilissimo che solo da venerdì contro l'Empoli inizierà a sorridere alla squadra di Ancelotti.

Empoli, Genoa, Chievo, Atalanta, Frosinone, Cagliari e Spal saranno le prossime rivali del Napoli in campionato, prima dell'ultimo scontro diretto con l'Inter il 26 dicembre. Un filotto di partite contro medio-piccole in cui i partenopei saranno chiamati a fare bottino pieno e che evidenzia che tanti scontri diretti - a differenza della Juventus - sono già stati messi in archivio dal Napoli, uscito alla grande da un inizio di campionato durissimo. Ed anche dal match con la Roma la squadra ne è uscita "con una prova che aumenta l'autostima, nonostante il risultato", sottolinea Ancelotti che nel post esalta la prova dei suoi con conferme importanti - a partire da uno straordinario Fabian, imprescindibile e preferito nuovamente a Zielinski - in vista soprattutto del match col PSG che sarà decisivo per il girone di Champions.