Napoli, dopo le cessioni degli esuberi spunta l'investimento Inglese

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ieri s'è chiuso un mercato estremamente conservativo per il Napoli. Il club di De Laurentiis ha optato per la prima volta per la riconferma in blocco della squadra, capace di fare un girone di ritorno da prima in classifica per punti, a partire proprio dai rinnovi di Mertens e Insigne a circa 10mln lordi d'ingaggio a testa a stagione, respingendo offerte enormi per gran parte dell'undici di Sarri. La sorpresa dell'ultimo giorno di mercato del Napoli è stata Roberto Inglese. Il club azzurro ha sfruttato una parte della liquidità accumulata con le cessioni degli esuberi per definire l'acquisto del classe '91 per 10mln di euro più due di bonus. Un investimento per un giocatore per un giocatore in crescita, autore di 10 gol nella scorsa stagione (gli stessi di Duvan Zapata, ceduto a circa 20-22mln alla Samp), e che potrà tornare utile come alternativa o con maggiore probabilità per fare mercato per una plusvalenza o come pedina di scambio per altri obiettivi. Il Napoli, si può dire, scommette sulla crescita della punta del Chievo.

In uscita sono state completate le cessioni di Duvan Zapata e Ivan Strinic alla Sampdoria mentre non è partito invece Lorenzo Tonelli. Il Napoli era disponibile al prestito oneroso, ma nessun club ha soddisfatto le richieste del club azzurro che quindi resta col quinto centrale ed all'occorrenza anche terzino destro (provato in quel ruolo per quasi tutto il ritiro di Dimaro). Certa già da ieri mattina invece la permanenza di Giaccherini: il Napoli ha deciso di non definire l'arrivo di Zinchenko del City, bloccato da tempo, evitando quindi lungaggini sui tempi d'inserimento del '96 ucraino e preferendo restare con l'ex Juventus e Bologna ed Ounas alle spalle degli esterni. Due i giocatori che Giuntoli non è riuscito a piazzare, ma si trattava di missioni impossibili: Rafael reduce da una lunga inattività e Zuniga dall'esperienza deludente al Watford, entrambi all'ultimo anno di contratto con il Napoli.