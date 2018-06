Napoli, doppia idea in mezzo al campo: Rudy e Praet

Il Napoli continua a cercare rinforzi in mezzo al campo per rendere ancor più competitiva la squadra affidata a Carlo Ancelotti. Due i nomi principali secondo quanto rivelato da Sky Sport: Sebastian Rudy, classe '90, del Bayern Monaco (già allenato da Ancelotti proprio in Baviera) e Dennis Praet, classe '94, della Sampdoria. Quest'ultimo ha una clausola di rescissione di 26 milioni di euro e potrebbe essere l'ideale sostituto di Marek Hamsik qualora lo slovacco dovesse lasciare Napoli.