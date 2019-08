Napoli, doppio colpo ma a Firenze con il vecchio attacco

Il Napoli lavora ad un secondo arrivo in attacco, ma parallelamente si prepara per l'esordio sul campo della Fiorentina con il solito schieramento offensivo. Non è ancora ufficiale l'arrivo di Hirving Lozano: il messicano ieri ha superato le visite mediche per poi fare tappa alla Filmauro, ma dovrà ripartire per l'Olanda per completare alcune pratiche burocratiche legate alla residenza. Non prenderà parte dunque alla trasferta contro i viola ed anche per questo probabilmente non è stato ancora definito l'addio di Ounas, evitando ad Ancelotti di restare col solo Verdi come alternativa offensiva. Il tecnico non può contare infatti neanche su Arek Milik: l'attaccante polacco, che nell'ultimo periodo convive con i rumors sull'arrivo di Icardi, s'è allenato a parte anche ieri. L'allenamento di quest'oggi potrebbe servire per provare ad esserci almeno in panchina, ma le chance sono ormai ridotte.

Intanto per il secondo rinforzo in attacco il club è orientato ormai a mollare la presa su Mauro Icardi. L'attaccante argentino non apre all'ipotesi Napoli, nonostante il principio d'accordo con l'Inter, e quindi il ds Giuntoli e Aurelio De Laurentiis nelle prossime ore potrebbero definire gli ultimi dettagli con gli agenti di Fernando Llorente, svincolato dopo l'esperienza al Tottenahm e che ha messo il Napoli in cima alle sue preferenze. Non rappresenterebbe di certo un titolare, ma il suo acquisto assicurerebbe un'alternativa a Milik e quelle caratteristiche utili anche a gara in corso che sono mancate l'anno scorso. Per la sfida alla Fiorentina, però, il 4-2-3-1 vedrà Mertens agire da falso nove e alle spalle il terzetto con Insigne, Fabian e Callejon, in attesa di poter contare anche su Lozano e sul secondo arrivo su cui si sta lavorando.