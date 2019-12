© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppio obiettivo in casa Verona per il Napoli. Come scrive Il Mattino il club azzurro si sta già muovendo in vista della prossima stagione. Il primo obiettivo resta il marocchino Amrabat (che a gennaio non può cambiare squadra), ma è forte anche l'interesse per il nazionale del Kosovo Rrahmani. La doppia operazione potrebbe portare 30 milioni nelle casse del Verona.