Napoli, doppio problema fisico per Alex Meret: il report medico completo del club

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione di gruppo. Successivamente - riporta la nota ufficiale del club - lavoro tecnico ed eserecitazioni di possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Elmas. Malcuit si è allenamento in campo e in palestra, Koulibaly ha lavorato in campo svolgendo parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. Llorente, Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra.

Nella nota ufficiale diramata dal Napoli in merito all'allenamento odierno, si apprende poi come il portiere Alex Meret abbia svolto lavoro differenziato in palestra e terapie. Il giocatore - si legge - presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui.