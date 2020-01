Napoli, doppio regalo nel giorno del compleanno di Gattuso

Doppio regalo per Gennaro Gattuso nel giorno del suo 42esimo compleanno. Il Napoli ha dato un impulso fortissimo al mercato per mettere a disposizione del tecnico almeno uno dei due rinforzi programmati per la mediana già per la gara contro la Lazio. Il ds Giuntoli ha lavorato sotto traccia e, solo ad operazione ultimata, è trapelato l'arrivo a Roma per le visite mediche - questa mattina, poi le firme in Filmauro - di Diego Demme, centrocampista classe '91 e punto fermo del Lipsia capolista in Bundesliga. Il tedesco ha fatto pressione sul proprio club per il trasferimento in azzurro, coronando così finalmente il suo sogno - e della famiglia, a partire dal papà tifoso del Napoli e pazzo di Maradona, per questo il nome Diego - dopo le tante dichiarazioni di questi anni, sin dall'incrocio in Europa League al San Paolo e le tante vacanze estive ed invernali trascorse nella città partenopea. 10mln di euro più 2 di bonus per strapparlo al Lipsia, sfruttando anche la mentalità del club tedesco di non opporsi alle offerte dei giocatori non più giovanissimi, reinvestendo poi sui migliori Under 23.

Un rinforzo necessario per dare un senso al 4-3-3 di Gattuso, finora limitato a soltanto quattro centrocampisti e senza elementi di contenimenti, vista la rosa costruita per il 4-4-2 del predecessore e sull'idea di un calcio offensivo con soltanto mezzali in mediana. Per questo il Napoli non s'è fermato: in serata ha sbloccato anche l'arrivo di Stanislav Lobotka, aumentando i bonus all'offerta di 20mln di euro e con gli ultimi dettagli da risolvere nelle prossime ore sulle modalità di pagamento. Il Celta ha anche trovato un sostituto e l'affare è quindi avviato alla conclusione, per la soddisfazione dello slovacco che da settimane forza il trasferimento. Una nuova coppia di vertici bassi, quindi, visto che Gattuso lavora con due giocatori per ogni ruolo e Allan e Fabian (che si alternerà con Zielinski) che agiranno esclusivamente da mezzali senza più snaturarsi. Il doppio arrivo libera anche Gianluca Gaetano, talento classe 2000 che ha esordito in Champions ma che non ha trovato minutaggio, atteso da un'avventura in prestito, probabilmente in B dove è richiesto un po' da tutti dopo le meraviglie fatte vedere in Primavera. E' partita, dunque, la rivoluzione del Napoli: due centrocampisti centrali per ridare equilibrio alla squadra da subito, ma anche le manovre per l'estate quando i cambiamenti riguarderanno diversi elementi in scadenza, altri a fine ciclo o che hanno offerte irrinunciabili. La caratteristica comune, a partire da Demme e Lobotka, sono gli stimoli e la forte volontà di vestire l'azzurro.