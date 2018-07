Abel Hernandez verso il CSKA Mosca. A breve contatto decisivo per chiudere. Accordo triennale, Hernandez pronto per una nuova avventura. Il CSKA Mosca lo aspetta...

PSG, Mbappé chiama Kanté: "Sarebbe perfetto per noi"

Real Sociedad, Rulli esce allo scoperto: "Al Boca in futuro, ma ora resto"

Reims, Romao torna in Francia: ha firmato fino al 2020

Barcellona, Douglas ceduto in prestito al Sivasspor

Liverpool, l'attaccante Taiwo Awoniyi in prestito al Genk

Frosinone, successo contro una selezione canadese: Perica già in gol

Marsiglia, le contropartite offerte al Nizza per arrivare a Balotelli

Manchester City, Mahrez: "Non sento la pressione. Sono qui per vincere"

Balotelli e il futuro: Nizza alza le pretese, OM frena ma non si ferma

Craiova, in arrivo Donkor: intesa triennale

PSG, Krychowiak in prestito alla Lokomotiv Mosca

Barcellona, Mina non va negli USA con la squadra. Si valutano le opzioni

Mourinho su Martial: "Non si può sempre fare ciò che si vuole"

Il responsabile dello staff medico del Napoli Alfonso De Nicola è intervenuto a Canale 21 per fare il punto sugli infortunati azzurri: "Stiamo lavorando bene e stiamo crescendo ancora molto con questo gruppo di lavoratori e di persone molto preparate. Ghoulam? Sta andando molto bene, farà una visita di controllo e il Prof. Mariani ci dirà i tempi. Quando ci sono degli interventi non siamo noi a stabilire i tempi ma chi li opera. Younes? Ha avuto un infortunio serio e sta recuperando bene. È un ragazzo simpaticissimo, allegro e molto educato. Mi meraviglio del fatto che ci siano state delle polemiche riguardo a lui".

Cristiano Ronaldo alla Juve: ora chi andrà via?

