Napoli, dov'è finito Mertens? Milik pronto al sorpasso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli prova a ritrovarsi. Il crollo mentale di Firenze, dopo la discussa vittoria della Juventus in anticipo sull'Inter, ha ridotto le speranze Scudetto ormai soltanto ad un discorso puramente matematico, ma Sarri è stato chiaro sin da inizio settimana con il gruppo. Vietato mollare, ci sono in ogni caso tre gare da onorare ed un record punti (87) da superare per chiudere una stagione in ogni caso straordinaria e che, numeri alla mano, in nove casi su dieci porta al titolo.

Sarri ricorrerà a dei cambi, sia per sopperire a qualche sofferenza dal punto di vista fisico che per trovare nuovo entusiasmo da chi ha giocato meno. Le novità che arrivano dal campo potrebbero riguardare l'attacco. Decisivo nel permettere al Napoli di restare in scia fino allo scontro diretto, Arek Milik è pronto per partire titolare contro il Torino, non essendoci più alcun dubbio sulla tenuta fisica.

Una scelta del resto inevitabile. Nel calo generale, infatti, il giocatore più in difficoltà è Dries Mertens. A secco ormai da otto gare, ma più che per i gol - anche a novembre rimase senza reti per nove gare di fila - a preoccupare sono le prestazioni. Pure senza gol non aveva mai fatto mancare grandi prove, incidendo con assist e movimenti per non dare riferimenti ed innescare l'ingranaggio sarrista, ma negli ultimi due mesi le prestazioni anonime si susseguono: senza un'alternativa, almeno fino al recupero di Milik, è arrivato indubbiamente spremuto alla fase decisiva della stagione. Ed ora Milik è pronto al sorpasso, chissà - considerando la clausola rescissoria di 28mln del belga - che non sia già un passaggio di consegne in vista del prossimo anno.