Napoli, dubbio ADL col Genoa. Si presenterà al San Paolo

C'è un dubbio per la gara del Napoli contro il Genoa in programma questa sera al San Paolo. Aurelio De Laurentiis ci sarà oppure no? Stando a quanto riportato da Tuttosport il patron partenopeo non ha ancora deciso. Per lui ieri giornata all'Hotel Vesuvio, nessuna visita al centro sportivo di Castel Volturno e le indicazioni per questa sera vanno verso un suo forfait per la sfida al Grifone.