Napoli, dubbio in attacco per Gattuso: Mertens può rifiatare, Petagna l'alternativa

Un dubbio per Gennaro Gattuso. Alle 18 il Napoli scenderà in campo allo "Scida" di Crotone contro i rossoblu di Giovanni Stroppa. Il tecnico dei partenopei non avrà a disposizione l’infortunato Osimhen e potrebbe fare qualche variazione nel reparto offensivo. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’indiziato numero uno a giocare dal primo minuto sembra essere Mertens ma il belga ha giocato 8 partite negli ultimi 48 giorni e la prossima partita imminente, e decisiva, contro la Real Sociedad di Europa League potrebbe portare a cambiamenti in attacco. L’alternativa si chiama Andrea Petagna, possibile sostituto di Mertens in avanti.