Napoli, due dubbi per Gattuso al primo bivio stagionale

La prima allo Stadio Diego Armando Maradona è subito da dentro o fuori. Il Napoli infatti è atteso da 90 minuti che rappresentano il primo bivio stagionale, un match da dentro o fuori al termine di un girone d'Europa League che è risultato più complesso del previsto. Gli azzurri di Gattuso avranno due risultati a disposizione contro la Real Sociedad (anche tre in realtà, in caso di mancata vittoria dell'AZ con il Rijeka), per passare dopo aver pescando dalla seconda fascia la squadra rivelazione in Liga e che gioca probabilmente il miglior calcio in questo momento in Spagna (a +11 ad esempio sul Barcellona), e dalla terza l'AZ, organizzata e strapiena di Under 21 di talento, ma che potrebbe risentire dello scossone in panchina con l'allontanamento di Arne Slot per essersi già accordato col Feyenoord.

Il Napoli al secondo match-point, dopo quello non capitalizzato in Olanda, presenterà la migliore formazione possibile. Rispetto all'AZ, Gattuso dovrebbe schierare l'11 che gli dà più garanzia: per questo si va verso la conferma di Ospina tra i pali e quella di Mario Rui a sinistra mentre Maksimovic potrebbe avere comunque spazio al fianco di Koulibaly. I ballottaggi sono sostanzialmente due: Fabian che può riprendersi il posto su Demme ed il solito dubbio a destra Politano-Lozano. Per il resto nessun dubbio su Zielinski, che oggi affiancherà anche Gattuso in conferenza stampa e domani oscillerà tra mezzala del 4-3-3 e sottopunta alle spalle di Mertens nel 4-2-3-1.