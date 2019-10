Napoli, due gare a secco nelle ultime tre: torna il vecchio problema

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I due punti lasciati per strada a Genk, nella trasferta più agevole del raggruppamento, non possono non portare ad una riflessione visto che il Napoli ha palesato esattamente gli stessi problemi della scorsa stagione. In una gara non esaltante, Milik e poi Callejon hanno avuto almeno cinque palle gol, una nella stessa azione finita con un palo e poi la traversa, per sbloccare il risultato ed aprire il match. Già la gara con il Cagliari aveva acceso la spia dei problemi realizzativi, anche se il gol incassato nel finale - dopo 87' giocati ad una porta - non aveva permesso probabilmente di focalizzare esattamente il vero problema. Ancelotti ha infatti ormai registrato la fase difensiva: escludendo le prime due giornate, il Napoli ha incassato appena 3 gol nelle successive 6 gare compresa la Champions (di cui un rigore a Lecce a risultato già acquisito e un gol su angolo) mentre quello che preoccupa è la quantità di palle gol necessarie per andare a segno con una percentuale realizzativa ancora più bassa dell'anno scorso.

Non deve illudere il miglior attacco in campionato visto che, anche in questo caso, le reti sono raccolte nelle prime due giornate e poi a Lecce. Come l'anno scorso, il Napoli resta una squadra che crea tantissimo (prima in Italia e seconda in Europa con 21,3 tiri tentati, dietro solo al City), ma nonostante la vocazione spregiudicata ed i tanti uomini offensivi schierati, non riesce a distribuire in modo uniforme le reti e ad avere continuità realizzativa. Due volte a secco nelle ultime tre gare: un dato allarmante considerando quanto creato ed in vista della trasferta di Torino. Ed il cinismo è mancato peraltro anche nelle vittorie, come nella gara col Brescia, non chiusa nonostante uno straordinario primo tempo, rischiando poi la beffa con il calo del secondo tempo. Una problematica già sottolineata più volte da Ancelotti l'anno scorso ed evidentemente non risolta sul mercato, visto che Lozano è in piena fase d'ambientamento e Llorente non può di certo giocarle tutte. Complice anche l'infortunio che l'ha tenuto fuori per oltre un mese, Arek Milik finora si può dire che ha contribuito al problema più che risolverlo. E se manca anche l'attaccante più prolifico della scorsa stagione - 20 reti senza rigori - il limite della scorsa stagione può ingrandirsi e trasformarsi in un gigantesco problema.