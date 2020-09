Napoli, due mensilità e il caso multe: lo scontro con Milik che anima il suo addio

Nelle ultime ore non ci sono stati passi avanti per la cessione di Arkadiusz Milik, con il polacco che non andrà alla Roma e che adesso dovrà cercare una nuova soluzione. L'attaccante non ha intenzione di rinunciare alle ultime due mensilità e vuole che venga fatta chiarezza a proposito delle multe per l'ammutinamento di 10 mesi fa. Il suo agente è a Napoli e proverà a trovare una soluzione con Giuntoli ma è chiaro che, dopo gli screzi tra Roma e De Laurentiis, a qualcosa dovrà rinunciare anche il giocatore, magari proprio le due mensilità in cambio di una archiviazione per l'ammutinamento. Il suo futuro sarà probabilmente all'estero, con Premier League e Bundeliga che potrebbero accoglierlo. Non il Tottenham, visto che vorrebbero acquistarlo ma solo a parametro zero e Milik non può permettersi di aspettare la prossima estate in tribuna. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.