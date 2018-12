Napoli, è arrivato il momento di Meret: verso il debutto col Frosinone

Carlo Ancelotti è pronto ad impiegare il ventiduesimo azzurro della rosa. Col Frosinone infatti potrebbe debuttare Alex Meret, classe '97 sul quale il Napoli ha investito circa 25mln di euro per strapparlo all'Udinese ed assicurarsi un talento che per tutti è atteso da una grande carriera. L'ultima sosta per le nazionali ha restituito al Napoli il giovane portiere ristabilito totalmente: l'infortunio al terzo medio dell'ulna sinistra - subito in uno scontro con un Primavera l'11 luglio, ovvero il secondo giorno di ritiro a Dimaro - è ormai un ricordo così come l'infiammazione alla spalla che ha portato il club ad agire con maggiore cautela, considerando anche le ottime prove dell'esperto Ospina, arrivato dall'Arsenal proprio dopo il suo infortunio, ed anche di Karnezis, avviato comunque a scalare nelle gerarchie come terzo.

Nelle ultime settimane ha alzato ulteriormente l'intensità degli allenamenti e può considerarsi a tutti gli effetti pronto per il debutto in maglia azzurra. Ancelotti ha più volte speso parole importanti per l'ex Spal e sabato potrebbe toccare a lui col Frosinone, rientrando quindi in un massiccio turnover in vista della gara decisiva di Liverpool. Da quel momento in poi Ancelotti dovrà gestire tre portieri, una situazione - come dichiarato pubblicamente - nuova anche per uno come lui abituato a rose molto ampie, ma con Meret che potrebbe essere inserito gradualmente alle spalle di Ospina con Karnezis invece che potrebbe essere relegato alla Coppa Italia. Il primo passo però sarà il ritorno tra i pali del talentuoso portiere che in tanti definiscono un predestinato.