Napoli, è fatta per Elmas: nelle prossime ore in Italia per visite e firma

© foto di Dimitri Conti

Carlo Ancelotti è stato accontentato ed è pronto ad accogliere un nuovo acquisto a centrocampo. Ad annunciarlo è Sportmediaset, secondo il quale il club partenopeo avrebbe chiuso con il Fenerbahce per l'arrivo di Elif Elmas. Intesa raggiunta sulla base di 15 milioni di euro più bonus, il talento classe '99 di origine macedone tra oggi e domani sarà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare con gli azzurri. Su Elmas c'erano anche Fiorentina e Inter.