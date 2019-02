© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ceduto Marek Hamsik in Cina al Dalian Yifang, affare che dovrebbe essere ufficiale nel giro di poche ore, per 20 milioni di euro più 5 di bonus, il Napoli ora guarda al futuro. Più spazio per Fabian Ruiz e per Amadou Diawara, spiega oggi Tuttosport, ma per l'estate è assalto a Nicolò Barella del Cagliari: servono 50 milioni di euro, 30 invece per Pablo Fornals del Villarreal.