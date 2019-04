Napoli, è già futuro: certezze, dubbi, partenti. Le carte all'estate

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' già futuro in casa Napoli. Perché la stagione di fatto è terminata: secondo posto solo da mettere in cascina, Europa salutata dopo l'eliminazione dall'Arsenal, Carlo Ancelotti ha parlato di gare determinanti davanti per determinare il domani di molti giocatori ma di strategie già programmate. In calce uno schema con certezze, dubbi, partenti. Koulibaly, Allan, Insigne sono i tre big tra i dubbi e non certo perché partiranno tutti e tre ma perché sono quelli che hanno tanto mercato. La volontà di Ancelotti sarebbe quella di tenerli ma la sensazione è che almeno uno possa partire. Però, considerato che il mercato è alle porte e di maxi offerte ne potranno presto arrivare, soprattutto per il difensore che però è il più incedibile, ma è giusto lasciare aperte tutte le possibilità. Di fatto il Napoli ha una difesa da ricostruire, un centrocampo con dei capisaldi e un attacco da ristrutturare. Sarà un'estate importantissima, dopo due senza botti, nonostante l'arrivo di Ancelotti lasciasse presagire la possibilità di vederne. E' stato un anno di transizione, inatteso, vista la scelta in panchina. Ma adesso è finito il tempo dell'attesa: è già futuro, e inizia da oggi.

Le certezze

Alex Meret

David Ospina

Nikola Maksimovic

Faouzi Ghoulam

Kevin Malcuit

Fabian Ruiz

Piotr Zielinski

Amin Younes

Simone Verdi

José Callejon

Arkadiusz Milik

In dubbio

Orestis Karnezis

Kalidou Koulibaly

Vlad Chiriches

Raul Albiol

Sebastiano Luperto

Elseid Hysaj

Mario Rui

Allan

Lorenzo Insigne

Adam Ounas

I partenti

Amadou Diawara

Marko Rog

Roberto Inglese

Dries Mertens